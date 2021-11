Mercato : Cet ancien brésilien de l’OM explique l’avantage dont dispose Gerson

Plus gros transfert estival de l’OM, Gerson a du mal à trouver son rythme de croisière avec le club olympien. Même s’il dispose d’un temps de jeu conséquent avec Jorge Sampaoli il n’a pas encore convaincu…

Interrogé par le site officiel de la Ligue 1, l’ancien défenseur olympien, Vitorino Hilton a donné son avis sur Gerson. Il connait bien le profil du milieu de terrain pour avoir suivi Flamengo lors des deux dernières saisons.

Gerson a pour lui le fait de connaître un entraîneur qui était en poste au Brésil — Hilton

« Comme je suis fan de Flamengo, j’ai regardé les performances de Gerson ces dernières saisons dans le championnat brésilien. Et je sais que c’est un très bon joueur. Ses débuts à Marseille sont plutôt corrects. On sait qu’il est très difficile de s’imposer tout de suite dans un nouveau championnat, mais cela n’empêche pas que l’attente est toujours très forte avec les joueurs brésiliens dès leur arrivée. Il a pour lui le fait de connaître un entraîneur qui était en poste au Brésil pendant qu’il y évoluait : il connaît sa personnalité. Mais il y a tout de même un temps d’adaptation qui est nécessaire. » Vitorino Hilton – Source: Ligue1.fr (15/11/2021)

Ce lundi, La Provence a publié un article consacré au Brésilien et à son style de jeu. D’après le quotidien local, cette déception réside dans son style de jeu très lent et nonchalant. Pourtant, il est comparé à deux Argentins de grande qualité dont un qui a marqué les esprits des supporters de l’Olympique de Marseille.

« La question de son profil se pose. En cause, son manque de vitesse balle au pied, comme sa faiblesse dans les duels et sa nonchalance sur les phases défensives. Mais d’autres avant lui n’ont pas eu besoin de galoper comme Usain Bolt pour se distinguer par leur intelligence de jeu. L’exemple de Lucho Gonzalez est le plus parlant dans le passé récent de l’OM, mais on peut aussi citer le nom d’un maestro comme Riquelme, peu réputé pour sa rapidité » Source : La Provence (15/11/21)