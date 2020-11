Mercato : Cet ancien cadre de l’OM n’écarte pas un retour !

Dans un entretien accordé à OM News, Lucho Gonzalez s’est exprimé avec nostalgie sur son passage à Marseille. L’Argentin souhaiterait revenir dans son ancien club…

Lucho Gonzalez a laissé un excellent souvenir aux supporters de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain argentin a affirmé à OM News qu’il était toujours un suiveur du club marseillais malgré la distance.

Je ne doute pas que je reviendrai au club à un moment donné

Actuellement sous contrat avec Paranaense, il n’a pas caché son envie de revenir à Marseille pour revoir le Vélodrome et les supporters… Lucho’ affirme également vouloir faire son retour à l’OM, mais dans quel rôle?

« Il y a encore des jours où je regarde des vidéos de ce jour-là, du but que j’ai pu marquer. Le stade était plein et il pleuvait. Ce fut une soirée inoubliable pour moi, pour mes coéquipiers et pour toutes les personnes qui travaillaient au club. Tout me manque à Marseille. Je me sentais bien là-bas, les gens étaient toujours gentils avec moi. Je ne doute pas que je reviendrai au club à un moment donné. Je veux redécouvrir le nouveau Vélodrome. Je continue de suivre les matchs. Quand on garde un bon souvenir d’un club, on en devient supporter. C’est ce qui m’est arrivé »

Lucho Gonzalez – Source : OM News (21/11/20)