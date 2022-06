Mercato : Cette piste de l’OM finalement en Premier League? Chelsea et Tottenham à la lutte !

L’Olympique de Marseille aurait coché les noms de Seko Fofana et Jonathan Clauss du RC Lens. Pablo Longoria va devoir faire face à une grosse concurrence anglaise pour le piston droit.

Cette saison, l’OM a eu quelques problèmes aux postes de latéraux. Amavi et Lirola n’ont pas réussi à donner entière satisfaction. Le Français a rejoint l’OGC Nice et l’Espagnol a eu quelques minutes de temps de jeu sans réellement réussir à convaincre Jorge Sampaoli.

Pour ce côté droit, l’OM songerait donc à recruter un joueur. Jonathan Clauss serait l’un des joueurs pistés comme L’Equipe nous l’apprenait à la fin de la saison. Le RC Lens ne manque pas de sollicitation pour son international français.

D’après le journaliste de Sky Sports Rudy Galetti, Chelsea tient la corde dans ce dossier. Clauss pourrait y remplacer Cesar Azpilicueta, proche du FC Barcelone. Le joueur du RC Lens est également suivi par Tottenham et l’Atletico Madrid… Un dossier qui s’annonce compliqué pour les Marseillais !

🚨🔵 #Chelsea want to speed things up for Jonathan #Clauss, to beat the competition.

📌🔥 The #RCLens player – strongly desidered by #Tuchel – is followed also by #Tottenham (as alternative of main target Djed #Spence) and #Atleti: evolving situation. 🐓⚽️ #Transfers #THFC #CFC pic.twitter.com/h2Go5N8wRg

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 24, 2022