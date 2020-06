Mercato : Cette révélation du Calcio rêve de l’OM, mais estime que « c’est peut-être compliqué cette saison ! »

Après avoir été envoyé en prêt pendant plusieurs années par son ancien club Chelsea, l’attaquant né à Marseille, Jérémie Boga explose cette saison à Sassuolo. L’ailier de 23 ans a toujours dans un coin de sa tête un transfert à l’OM, mais…

Jérémie Boga a rejoint Sassuolo en 2018. Il est une des révélations cette saison en Serie A. Ce dernier a marqué 8 buts et donné 4 passes décisives, il serait dans le viseur de plusieurs gros clubs italiens comme le Napoli et la Juve. Pour autant, le marseillais n’exclut pas un retour en France et plus particulièrement à l’OM. Cependant, il a bien conscience de l’état financier du club, d’autant que son transfert s’annonce élevé. Une offre de 22M€ en provenance de Naples est annoncée, bien loin des possibilités de l’OM…

Jérémie Boga s’est confié au journal l’Equipe.

Je dribblais pour rien, comme un gamin — Boga

« Quand je regarde des vidéos de mes anciens matches, à Rennes, par exemple, je vois que j’ai évolué. Je dribblais pour rien, comme un gamin. Depuis que je suis à Sassuolo, je dribble dans un but précis, pour un objectif. Pas juste pour amuser la galerie. J’ai grandi. (…) Jouer la Coupe d’Europe. C’est mon objectif, c’est l’objectif de tous les joueurs de foot. Un retour en France ? Pourquoi pas, je ne suis pas fermé. J’ai entendu parler de contacts avec Rennes, mais mon frère ne m’en a pas parlé. L’OM, c’est un rêve depuis tout petit, je l’ai toujours dit. Pourquoi pas un jour ? Mais avec eux, c’est peut-être compliqué cette saison, et je n’ai eu aucun contact ». Jérémie Boga – source : L’Equipe