Mercato: Cette star brésilienne snobe l’OM ?

Après avoir recruté un premier joueur, qui porte le nom de Gerson, Pablo Longoria serait toujours actif sur le marché des transferts. Alors que les pistes se multiplient, une potentielle cible a surprise au vu de son standing et de son salaire mirobolant : Philippe Coutinho.

Alors que la rumeur Coutinho a surpris tout le monde, le brésilien aurait pris une décision concernant son avenir. Si l‘OM aurait bien approché l’entourage du joueur, l’élément du FC Barcelone ne serait pas emballé à l’idée de rejoindre la Ligue 1. D’après les informations de Mundo Deportivo, il souhaite retourner en Angleterre où il a joué entre 2013 et 2018. Leicester serait la destination la plus probable pour l’ancien milieu de terrain offensif de Liverpool.

De passage dans notre émission du lundi 07 juin 2021, le fameux supporter olympien Thierry Mode est revenu sur cette rumeur. Selon lui, il pourrait y avoir une stratégie commerciale et économique derrière cet intérêt.

« On m’en a parlé. Après, tu peux avoir une prise de contact sans aller plus loin. Commercialement, pour l’OM, pour vendre des maillots, il faudrait faire venir un joueur star. Je pense que ce serait juste une opération commerciale pour vendre des maillots. Tu peux avoir des prises de rendez-vous et après il se passe rien du tout. » Thierry Mode – Source: Football Club de Marseille (07/06/2021)