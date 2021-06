Mercato OM: Un ancien prêt a revenir au club sur demande de Sampaoli ?

Désormais sans contrat, André Ayew est libre de s’engager là où il le souhaite. Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, il serait intéressé par un retour.

L’ancien olympien a décidé de ne pas prolonger son contrat d’un an à Swansea, malgré la proposition des britanniques. Désormais libre, il pourra s’engager là ou il le désire. Et d’après les informations du Quotidien du Sport, André Ayew aurait suscité une approche de l’Olympique de Marseille, sur la demande de Jorge Sampaoli qui apprécierait fortement le profil du Ghanéen, capable de jouer à tous les postes sur le front de l’attaque. De son côté, le joueur ne serait pas contre come back. Pourtant, le fils d’Abedi Pelé, avait nié un possible retour dans le club qu’il l’a vu éclore.

Un retour à l’OM ? Non

« Un retour à l’Olympique de Marseille? Non, non, il n’y a pas eu de discussions du tout. Il y a beaucoup de fausses rumeurs, il y avait d’autres clubs mais pas mon club, pas la maison (pas l’OM). Mais je pense que le club fait du bon boulot, ils ont des joueurs expérimentés mais à mon niveau, non ce n’était pas l’heure du jour »

André Ayew – Source : beIN Sports (30/10/20)