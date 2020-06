Mercato : Christophe Galtier dément des contacts avec l’OM !

Ce dimanche dans le Canal Football Club, Christophe Galtier a évoqué l’intérêt présumé de l’Olympique de Marseille. Le coach lillois confirme qu’il rester dans son club la saison prochaine.

Dans un entretien accordé au Canal Football Club, Christophe Galtier est revenu sur les rumeurs de contacts avec l’Olympique de Marseille.

mes agents EN contact avec l’OM? C’est un mensonge — GALTIER

L’actuel entraîneur du LOSC a confirmé qu’il n’avait pas été sollicité par l’OM et qu’il serait lillois la saison prochaine.

« Il y a une histoire entre Marseille et moi. Et il y a une histoire entre l’OM et moi. J’ai été formé là-bas. Et comme par hasard, pendant le confinement, j’étais à Marseille. Mais je n’ai jamais voulu quitter Lille. C’est ce qui est le plus important. On a dit que mes agents étaient entrés en contact avec l’OM. Quand on dit ça, c’est un mensonge. Et aussi, aucune personne de l’OM, y compris le président ou des personnes interposés ne sont venus me solliciter. Donc il n’y a pas d’histoire. Ça a été un fantasme à Cassis quand j’allais chercher le pain et le journal. Aux supporters je leur dis, je serai à Lille l’an prochain. »

Christophe Galtier – Source : Canal +