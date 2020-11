Mercato : Cible de l’OM cet été, Reims espère « récupérer 20-25 M€ » ?

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi. Notre invité Constant Wicherek, journaliste à Foot Mercato, est revenu sur les joueurs ciblés par l’OM au poste d’attaquant. Il rappelle que l’OM ciblait plus El Bilal Touré que Boulaye Dia.

C’est l’un des profils surveillés par l’OM au poste d’attaquant. Boulaye Dia est resté à Reims cet été malgré des offres à l’étranger, il aura un bon de sortie cet hiver. Cependant notre invité, tient à rappeler que l’OM convoitait d’avantage un autre attaquant de Reims, El Bilal Touré…

l’OM va recruter un attaquant en hiver — constant wicherek

« C’est clair que l’OM va recruter un attaquant en hiver. Boulaye Dia ça a été une piste, et on sait qu’il a un bon de sortie, Jean-Pierre Caillot l’a confirmé. Mais honnêtement avec Reims cet été le seul nom dont on a parlé c’est El Bilal Touré. Sachant que la piste Boulaye Dia s’est vite effacée depuis le début du mercato. Mais l’OM visait plutôt El Bilal Touré. Mais ce joueur est prévu pour être la plus grosse vente de Reims aux alentours de 20-25 millions d’euros. Après l’OM voulait les mettre sur Darwin Núñez (21 ans, Benfica), car il y avait un peu plus de certitude sur lui. Il était plus dans la liste de Longoria. »

Constant Wicherek – Source : DFM (19/11/2020)

