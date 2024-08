Mercato : Ciblé par l’OM, désormais coincé dans son club !

L’Olympique de Marseille a officialisé hier après-midi la signature de Jonathan Rowe en provenance de Norwich en prêt avec option d’achat. Les sommes évoquées parlent d’un prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat de 14,M€…

Cette somme aurait pu atterrir dans les caisses de Sassuolo puisque l’OM avait également des vues sur l’ailier français du club italien, Armand Laurienté. Selon Tutto Mercato Web, l’ancien club de Roberto De Zerbi aurait même repousser une offre de prêt payant à 1M€ avec une option d’achat à 14M€. Fenerbahçe aurait également été éconduit.

Une situation qui fait enrager le joueur qui a décidé de partir au clash et de ne plus se présenter aux entraînements. Tutto Mercato Web se demande comment tout cela peut se terminer pour toutes les parties puisque si des clubs italiens sont intéressés, ils ne semblent pas disposer à payer les 20M€ demandés par Sassuolo.

Il caso Laurienté è ancora aperto! Come riferito da @TuttoMercatoWeb il francese ha disertato ancora l’allenamento e oggi non giocherà contro il Cesena. Anche l’Olympique Marsiglia indispettito con il Sassuolo dopo il no all’ultima offerta da 15 milioni #calciomercato #TEAMOM https://t.co/jL25QqGTj0

— Antonio Parrotto (@AntonioParr8) August 24, 2024