Mercato conccurent OM : Rudi Garcia obtient 20M€ de Lyon pour recruter un attaquant de 27 ans?

L’ancien coach de l’OM, Rudi Garcia veut recruter cet hiver. Suite à la blessure de Memphis Depay, Lyon pourrait s’offrir un ancien attaquant de Ligue 1 : Karl Toko Ekambi.

Lyon a raté son début de saison. Exit Sylvinho, welcome Rudi Garcia. Le technicien français a du mal à relancer l’équipe qui pointe à 12 points de l’OM et de la seconde place. Avec cette position au classement et plusieurs blessés, Lyon a décidé de recruter lors du mercato d’hiver. Un attaquant pourrait vite arriver…

Karl Toko Ekambi à Lyon ?

Selon France Football, « l’Olympique Lyonnais a trouvé un accord avec Villarreal pour Karl Toko Ekambi. Montant estimé : 20 M€ (bonus compris), assorti d’un pourcentage sur une future revente. » Le joueur de 27 ans a marqué 6 buts et offert 2 passes décisives en 18 matches lors de la phase aller avec Villarreal. L’international camerounais sera-t-il une bonne pioche pour Lyon. L’ancien buteur d’Angers est assez irrégulier en Liga, et trouvera-t-il sa place dans le 4-3-3 de Garcia ? A suivre…