Mercato Concurrent (Lyon) : Garcia veut impérativement recruter un nouveau joueur avant d’affronter l’OM !

L’entraineur de Lyon s’est qualifié hier pour les quart de finale de la coupe de France avec Lyon en battant Nice (1-2). Il affrontera son ancien club l’Olympique d Marseille au prochain tour. Le coach français veut impérativement recruter d’ici là :

Marseille se déplacement à Lyon en quart de finale de la Coupe de France. L’ancien entraineur de l’OM et actuel coach lyonnais, Rudi Garcia, a fait savoir en conférence de presse d’après match qu’il voulait impérativement recruter un défenseur central avant la fermeture du marché des transferts hivernal.

Je l’ai déjà dit, je le répète, ça paraît clair — GARCIA

A lire : MERCATO CONCURRENT OM : MONACO S’OFFRE 3 RECRUES POUR 40M€ !

« Ce que j’attends du dernier jour du mercato? Un défenseur central. Je l’ai déjà dit, je le répète, ça paraît clair (…) On n’a que trois défenseurs centraux de niveau, a-t-il poursuivi. Marcelo sera bientôt suspendu et on n’en aura plus que deux. Et si on a un blessé à ce moment-là, il va falloir être inventif… Je pense que ce serait très incertain d’être inventif à ce poste. » » Rudi Garcia – Source : RMCSPORT