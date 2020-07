Mercato concurrent OM : 4 départs en plus d’Osimhen au LOSC ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Le LOSC s’apprête à voir bon nombre de ses joueurs quitter le club. Le Napoli serait en discussion avec Victor Osimhen pour la saison prochaine. L’attaquant nigérian aurait même appelé Kalidou Koulibaly pour évoquer la vie à Naples.

Alors que le départ de Victor Osimhen se précise, d’autres joueurs pourraient également quitter le LOSC. L’effectif de Christophe Galtier prendra un sacré gros coup, alors que le mercato français ré-ouvrira ses portes le 10 août…

4 joueurs annoncés partants

Jonathan Ikoné, Boubakary Soumaré, Mike Maignan et Zeki Çelik sont les joueurs concernés par un éventuel départ. Le premier, Ikoné, international français, aspire à trouver de meilleures conditions salariales. L’ancien joueur du PSG était convoité par le Napoli à l’été 2018. Lille aurait même refusé 70 M€. Jusqu’ici ce sont seulement des clubs de Premier League qui se seraient renseignés pour le joueur, Chelsea, Tottenham ou encore Newcastle. Pour le milieu Boubakary Soumaré, un départ vers l’Angleterre serait plus que proche. Le gardien Mike Maignan privilégiera le projet sportif, un éventuel départ pour Tottenham ne peut s’envisager que si cela ne fragilise pas sa position de numéro 3 en équipe de France avec une possible participation à l’Euro 2021. Enfin, le latéral droit Zeki Çelik est surveillé de près par l’Atalanta Bergame, elle-même en passe de perdre son Diable Rouge, Timothy Castagne. Cela pourrait faire beaucoup si l’on rajoute Osimhen, Remy et Gabriel à cette liste…