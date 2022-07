Mercato Concurrent OM : Accord entre l’Ajax et Lyon pour ce défenseur argentin ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…)Lyon qui vise un latéral gauche depuis le début du mercato, se rapproche de plus en plus de Tagliafico. Selon l’Equipe, la direction lyonnaise a trouvé un accord avec l’Ajax, mais le latéral argentin n’a pas encore donné sa réponse.

L’Ajax aurait accepté hier la proposition lyonnaise pour Nicolàs Tagliafico, une offre aux alentours 4M€ hors bonus est annoncée par l’Equipe. L’international argentin (40 séléctions) serait séduit par le projet lyonnais, mais n’aurait toujours pas donné sa réponse. En effet, il serait aussi suivi par le FC Barcelone selon plusieurs médias catalan et par Brighton en Premier League, et pourrait donc attendre une meilleure offre, avant de faire son choix.

Tagliafico n’a pas encore fait son choix

Lyon de son côté espère boucler l’affaire rapidement afin de commencer sa préparation avec un groupe presque au complet. En cas d’échec dans ce dossier, Lyon se tournerait vers Grimaldo selon le journal portugais Record. Le club lyonnais serait aussi intéressé par le latéral de Villareal, Estupinan, mais qui semble hors budget, son prix dépassant les 20M€.