Mercato OM : Longoria poursuit sa restructuration, un nouveau coach en approche ?

Fabrice Vandeputte, entraîneur de la réserve de Caen, devrait rejoindre le club phocéen, pour prendre en charge le Pôle Élite de la formation marseillaise, selon FootMercato.

Après Marco Otero, Javier Ribalta et Igor Tudor et son staff, l’OM de Longoria poursuit sa restructuration. Fabrice Vandeputte a notamment été l’entraîneur de la réserve de Bourg-en-Bresse, des U19 de Lens ou encore de la réserve de Sochaux et de Dijon et dernièrement de la réserve du Stade-Malherbe de Caen, il devrait donc rejoindre l’OM pour s’occuper du Pôle Élite. Marseille qui compte relancer la formation après les échecs de la saison passée.

Fabrice Vandeputte pour succéder à Jean-Claude Giuntini ?

Rappelons que le Pôle Élite a été mis en place en juillet 2021. Il regroupe les meilleurs joueurs de la formation (de u16 à u19) lors des entraînements de la semaine, avant qu’ils ne retrouvent leurs catégories le week-end. Les places n’étant pas figées, l’objectif est que chacun des jeunes de la formation comprenne l’exigence du haut-niveau et travaillent pour conserver sa place. L’OM cherche à promouvoir ses jeunes talents en équipe première à l’image de Kamara et Lopez. Pour y arriver Longoria et son équipe mettent tout en place pour créer un centre de formation digne de l’OM.