Mercato Concurrent OM : Après les arrivées, Nice prépare son dégraissage !

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif. Le mercato du club olympien reste timide, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transferts des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. À l’OGC Nice, en trois ans Yohann Cardinale est passé de numéro 1 à numéro 3. Celui qui était titulaire lors des barrages des Ligue des Champions en 2017 face à l’Ajax Amsterdam et Nice ne devrait pas être conservé par le club…

Yannis Clementia et Yohann Cardinale, deuxième et troisième gardien de l’OGC Nice ne devraient pas être conservés par le club. Le second auquel il reste un an de contrat a même était invité à aller voir ailleurs par Julien Fournier…

J’ai fait un point avec lui – Julien Fournier

« Il représente bien l’ADN du club. Il a perdu sa place à la régulière, parce qu’il n’y a rien à dire du point de vue sportif, mais aujourd’hui, il est extrêmement impliqué dans le groupe. En décembre, j’ai fait un point avec lui pour lui dire qu’il devait trouver quelque chose, qu’il ne pouvait pas être passé d’avoir joué des tours préliminaires de Ligue des champions à rien. C’est un garçon qui a beaucoup été moqué alors que c’est un superbe coéquipier. Il n’était pas programmé pour faire ce qu’il a fait, et il a été le chercher. Il mérite de trouver un projet qu’il l’amènera à être titulaire. Il mérite mieux. Même s’il quitte le club, il fait partie de ces joueurs qui auront toujours une place à l’OGC Nice ».

Julien Fournier – Source : L’Equipe (06/07/2020)