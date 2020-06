Mercato concurrent OM : Aulas annonce la couleur pour cet été !

Le mercato estival 2020 risque d’être un peu spécial pour la plupart des clubs… Mais pas pour Lyon selon Jean-Michel Aulas !

Jean-Michel Aulas s’est exprimé ce samedi soir au micro d’Europe 1 pour évoquer plusieurs sujets… Il a notamment été questionné sur le mercato estival du club lyonnais.

Sakho, Godin? Des noms qui ont été cochés mais il y en a beaucoup d’autres — AULAS

Le président de Ligue 1 a affirmé qu’il souhaitait renforcer son équipe en vue de la saison prochaine et a confirmé l’intérêt du club pour Mamadou Sakho et Diego Godin en défense centrale.

« Sakho et Godin? Ce sont des noms qui ont été cochés mais il y en a beaucoup d’autres. On a la particularité d’avoir la possibilité, malgré la crise sanitaire, de faire un recrutement qui sera ambitieux. On veut viser les premières places la saison prochaine. »

Jean-Michel Aulas – Source : Europe 1