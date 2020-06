Mercato concurrent OM : Aulas va se faire voler une de ses pépites, Nice va se renforcer, un Lillois en prêt ne veut plus revenir…

Mercato concurrent OM : Ce joueur du LOSC prêté au Brésil n’a aucune envie de revenir en Ligue 1 !

Prêté par le LOSC au Brésil, dans son pays d’origine, Thiago Maia n’a aucunement l’intention de revenir en France. Le milieu de terrain a très mal vécu son passage en Ligue 1 chez les Dogues.

Il y a deux saisons, le LOSC avait mis le paquet pour renforcer son équipe coachée par Marcelo Bielsa. Avec Thiago Mendes qui a explosé, les Lillois avaient misé sur Thiago Maia, également milieu de terrain brésilien. Le transfert est évalué à près de 14 millions d’euros, un bon investissement pour un joueur qui avait alors 19 ans.

J’ai dit à ma mère que je ne voulais plus y retourneR — THIAGO MAIA

Après près de deux saisons sous les ordres de Bielsa puis de Christophe Galtier, le joueur a été prêté au Brésil pour un an et demi avec une option d’achat à Flamengo. Dans un entetien accordé à un média brésilien, Thiago Maia explique qu’il n’a pas du tout apprécié son passage en Ligue 1.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Le missile de Luiz Gustavo pour délivrer son club !

« Quand je suis allé en France, quand j’ai vu que c’était complètement différent de ce que je vivais au Brésil, je restais souvent à la maison, alors quand je suis allé en vacances à Boa Vista, j’ai dit à ma mère que je ne voulais plus retourner, que je voulais arrêter, parce que ce n’est pas pour moi, c’est trop dur, je ne peux pas très bien jouer. Parce que quand je jouais à Santos, je jouais librement, je jouais heureux, et quand je suis arrivé à Lille, c’était complètement différent, une autre culture, une autre langue. Donc oui, j’ai pensé à abandonner. »

Thiago Maia – Source : Esporte Interativo

Mercato concurrent OM : L’arrivée d’un ancien international français se précise à Nice !

Evoqué à l’OM et à Lyon ces dernières années, Morgan Schneiderlin pourrait venir en Ligue 1 dans les prochains jours… Mais à l’OGC Nice !

Lorsqu’il était coach de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia aurait eu envie de rapatrier Morgan Schneiderlin en France. Passé par Manchester United après Southampton, l’international français est maintenant à Everton où il ne joue plus beaucoup.

Un accord pour 2 millions d’euros?

N’entrant pas dans les plans de Carlo Ancelotti, le milieu de terrain souhaiterait trouver un point de chute et serait proche d’un accord avec l’OGC. Après les informations publiées par le journal L’Equipe cette semaine, c’est Nice Matin qui confirme l’intérêt.

A LIRE AUSSI : Mercato Concurrent OM : Nice est actif, l’ASSE prêt a perdre son meilleur joueur, et ça bouge du côté de Rennes…

Le quotidien affirme également que le joueur pourrait débarquer en début de semaine prochaine afin de passer sa visite médicale. Le transfert avoisinerait les 2 millions d’euros hors bonus. Une petite dépense pour l’OGC Nice qui disposerait d’une enveloppe de 80 millions d’euros afin de se renforcer cet été. Côté départ, Wylan Cyprien serait dans le viseur de Lyon, ce qui pourrait expliquer les avancées des Aiglons sur le dossier Schneiderlin…

L’OGC Nice et Everton trouvent un accord pour le transfert de Morgan Schneiderlin https://t.co/cRRCjQ280O pic.twitter.com/tzNpfDj75V — Nice-Matin (@Nice_Matin) June 12, 2020

Mercato concurrents OM : Un club italien s’apprête à chiper une pépite à Aulas !

Le jeune défenseur Pierre Kalulu, formé à Lyon pourrait finalement quitter le club. L’Equipe annonce que le joueur aurait trouvé un accord avec l’AC Milan pour signer son premier contrat pro !

Depuis des années, Lyon est considéré comme le meilleur centre de formation de France. Après la génération Tolisso, Lacazette, Umtiti, Fekir, une nouvelle ère semble se profiler avec Caqueret, Cherki…

Kalulu, un échec pour les Lyonnais?

Pourtant, l’une des pépites du club, Pierre Kalulu, pencherait plus pour l’étranger pour son premier contrat professionnel ! En effet, comme l’affirme Bilel Ghazi, journaliste pour L’Equipe, le latéral droit, prometteur et qui était la priorité du club lyonnais ces dernières semaines, devrait s’engager avec l’AC Milan.

A LIRE AUSSI : Aulas veut organiser un tournoi en juillet avec le PSG, quid de l’OM ?

En fin de contrat stagiaire, il hésitait entre une aventure en Italie et continuer à Lyon où son avenir était plus que flou avec trois joueurs qui se disputent son poste : Rafael, Tete et Dubois. L’Equipe explique cependant qu’un revirement de situation n’est pas à exclure dans ce dossier qui pourrait être un vrai coup dur pour les Lyonnais.