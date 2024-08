Mercato concurrent OM : ça part dans tous les sens à Lyon pour ce dernier jour !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Les Lyonnais affolent le mercato à 24 heures de sa fin. L’OL s’active aussi bien dans le sens des départs que des arrivés.

A 24 heures de la fin du mercato, l’OL met les bouchées doubles pour recruter comme pour vendre. Après Mamadou Sarr partit à Strasbourg pour 10 millions d’euros, c’est un autre défenseur central qui devrait aussi rebondir en Ligue 1. Selon l’Equipe, Sinaly Diomandé, joueur de 23 ans va s’engager avec Auxerre librement, en revanche en cas de revente les Lyonnais toucheront 50% de la somme. Dans le sens des départs également, Adryelson arrivé cet hiver de Botafogo, repart à Botafogo, club satellite dans la Galaxie Eagle. Pour combler ces départ, l’OL s’est déjà positionné sur leurs remplaçants, Warmed Omari, le défenseur rennais devrait arriver ce matin à Lyon pour passer sa visite médicale. Un prêt avec option d’achat est sur la table.

🚨 Nouvelle signature à l’OL : Warmed Omari va quitter le Stade Rennais pour s’engager avec les propriétaires du Groupama Stadium. ❤️💙 Il s’agira d’un prêt avec option d’achat. 💰 (@gui_tog) pic.twitter.com/52CPNUi8ku — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 29, 2024

Sarr, Diomandé, Adryelson et Mangala out, Omari, et Zaha in ?

Et ce n’est pas tout, l’Olympique Lyonnais est aussi sur l’ancien défenseur de Strasbourg, Djiku. L’OL aurait transmis une offre de 7 millions d’euros au Fenerbahçe pour s’attacher ses services. Mangala s’en va vers Everton. Nuamah pourrait lui aussi filer en Premier League !

De plus Cherki devrait finalement prolongé son contrat, et selon l’Equipe « Wilfried Zaha (31 ans) va être prêté par Galatasaray (37 matches – 10 buts), où il est sous contrat jusqu’en 2026. L’attaquant ivoirien ne présente pas vraiment le même profil que Carlos Forbs (Ajax Amsterdam), le Portugais, pour qui l’OL avait formulé une proposition la veille à la fois plus jeune (20 ans) et plus fin, athlétiquement, que l’ancien de Crystal Palace. »

🚨BREAKING ! L’OL a fait une offre pour Djiku👀 Selon @ersanserdall l’OL vient de transmettre une offre de 7M€ pour Djiku au Fenerbahçe 🇹🇷 pic.twitter.com/XkGIMF2kor — Gone Univers (@Goneunivers) August 29, 2024

