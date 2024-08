Mercato concurrents OM : les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Selon un communiqué publié sur le site du RC Lens, Kevin Danso n’intégrera pas l’AS Roma. Le transfert a échoué à la suite de sa visite médicale.

C’est le dernier jour du mercato ! Les clubs français ont jusqu’à ce soir, 22h59, pour finaliser leurs dernières transactions. Du côté de Lens, le transfert de Kevin Danso est un échec. Le défenseur central de 25 ans n’a pas convaincu à la visite médicale. Une sacrée mauvaise nouvelle pour la direction qui pouvait espéré une belle option d’achat dans ce prêt et cela s’ajoute aux pertes finacnières liées à l’élimination de la Ligue Europa hier face à au Pana. Lens va devoir encore plus dégraisser !

Lens éliminé de l’Europe, le transfert de Danso annulé !

🚨 OFFICIEL ! 𝗞𝗘𝗩𝗜𝗡 𝗗𝗔𝗡𝗦𝗢 𝗩𝗔 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗔̀ 𝗟𝗘𝗡𝗦 ! 🤯❤️💛 Son transfert à l’AS Roma a CAPOTÉ pour des examens médicaux non validés par le club italien. (communiqué club) pic.twitter.com/ktCt9CKpEO — Actu Foot (@ActuFoot_) August 29, 2024

Après des négociations terminées et un accord total trouvé entre le RC Lens et l’AS Roma, le transfert de Kevin Danso à été annulé au dernier moment. « La longue interprétation d’un examen médical est à l’origine de ce transfert avorté », explique le club lensois dans un communiqué. « Le club s’interroge sur les raisons profondes de la non-validation de ce mouvement pour un joueur minutieusement suivi qui enchaîne les saisons à plus de 30 matches sur les terrains français comme internationaux. » L’international autrichien continuera donc sa carrière avec les sang et or.

