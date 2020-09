Mercato concurrent OM : Ça s’active aussi côté départs à l’OGC Nice !

Les Aiglons ont certainement été les plus actifs sur le mercato estival 2020 en Ligue 1 dans le sens des arrivées.. Le président Rivère livre maintenant les bons de sortie !

L’OGC Nice a recruté plusieurs joueurs au mercato estival… Notamment Morgan Schneiderlin qui vient apporter son expérience dans le milieu du club de Ligue 1.

on travaille là-dessus — RIVERE

C’est d’ailleurs à ce poste que souhaite dégraisser le président niçois, Jean-Pierre Rivère. Il donne d’ailleurs le nom de deux joueurs qui pourraient quitter le club.

« Ce sont des joueurs qui ont des bons de sortie, qui étaient programmés pour partir et qui le sont toujours. On a des engagements avec nos joueurs notamment les deux premières années au cours desquelles on ne laisse généralement partir personne, et puis ensuite on peut ouvrir des portes. Pour ces deux joueurs, on a ouvert les portes à un transfert cet été et on travaille là-dessus. Soit on trouve un club qui leur convient d’une part et qui nous convient dans les conditions financières d’autre part et ils partiront soit ils seront parmi nous (…) Encore une fois, que ce soit Adrien ou Wylan, ce sont deux joueurs de grande qualité. Nous n’avons aucun problème avec eux et on les apprécie beaucoup »

Jean-Pierre Rivère – Source : Téléfoot