Mercato : L’agent de Payet explique ce qui a « déclenché le non-transfert de Dimitri au PSG »

Lors de la défaite du PSG en finale de Ligue des champions face au Bayern (1-0), le meneur de jeu de l’OM avait pris un malin plaisir à se moquer du club francilien. Nabil Djellit, journaliste pour L’Équipe, avait souligné que le joueur aurait pu rejoindre le PSG à l’époque. L’agent de Payet sort du silence…

Ce tweet de Dimitri Payet ne sera pas passé inaperçu. Après la défaite des Parisiens contre le Bayern en finale de C1, le numéro 10 à l’OM avait posté une vidéo sur ses réseaux sociaux pour chambrer le club de la capitale. Un chambrage qui n’a pas fait l’unanimité, surtout du côté des journalistes (Di Meco, Courbis, et Djellit) exaspérés de voir un tel comportement venant de la part d’un joueur professionnel. Nabil Djellit a même répondu au Réunionnais en lui rappelant que ce dernier avait failli signer au club francilien en 2011…

Pour rappel, en 2011, le meneur de jeu de l'OM était prêt à tout pour rejoindre le PSG et avait même refusé de s’entraîner avec Saint-Etienne… Le populisme c'est bien, en abuser ça craint… https://t.co/vvFqE0KG5D — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 23, 2020

L’agent de Payet répond

Lors d’un documentaire diffusé sur le joueur ce mercredi soir, sur Téléfoot, Jacques-Olivier Auguste est revenu sur cette affaire.

« En juin 2011, on discute avec Alain Roche, il nous dit qu’à partir du 30 juin ce n’est plus lui le directeur sportif. Ensuite, c’était Leonardo. Comme on n’avait pas parlé avec Leonardo, on s’est dit que ce n’était pas bon. C’est ce qui a déclenché le non-transfert de Dimitri au PSG. Le directeur sportif actuel le voulait, mais le directeur sportif a changé, ce n’était pas la situation la plus « sécure » pour lui, donc ça ne s’est pas fait ». Jacques-Olivier Auguste – Source : Téléfoot 02/09/20