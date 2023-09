Mercato concurrent OM : ça se précise pour le successeur de Blanc !

Les dirigeants de Lyon s’activent pour remplacer l’ancien coach du PSG et de Bordeaux Laurent Blanc. Ce dernier a été mis à pied cette semaine. Un coach étranger est en pôle position pour le remplacer.

Qui sera le successeur de Laurent Blanc à Lyon ? Une chose est sûre, l’ancien international français ne sera pas sur le banc lyonnais lors du prochain match de Ligue 1. Après avoir essuyé plusieurs refus (Graham Potter, Oliver Glasner, Habib Beye) un nom semble désormais se dégager parmi les nombreuses pistes explorées par Textor. Selon les informations du journal l’Equipe, il s’agit de l’italien, Gattuso.

L’éventualité de Gattuso est liée à l’ascension de l’influence de Jorge Mendes, avec qui Textor s’est rapproché lors du transfert de Bradley Barcola au Paris-SG.

Quoi qu’il en soit, Textor est pressé. Il a informé Laurent Blanc de sa décision dès vendredi et le duo intérimaire composé de Jean-François Vulliez, ancien adjoint de Blanc, et de Jérémie Bréchet, ancien entraîneur des moins de 19 ans pourrait être sur le banc lors du prochain match contre Le Havre.Plus le temps passe et plus les chances de voir Gattuso prendre les rênes augmentent.

