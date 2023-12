Mercato concurrent OM : Ce que prévoit Rennes est ambitieux ?

Lyon, l’OM et Rennes comptent bien profiter du marché des transferts hivernal pour se renforcer après une première partie de saison ratée. Le Stade Rennais table sur deux à trois arrivées au minimum .

Comme Marseille, Rennes a complètement raté sa première partie de saison. Le club breton a terminé la phase des matchs allers à la 10e place du classement de Ligue 1. Les dirigeants rennais comptent bien profiter du mercato hivernal pour se renforcer et espérer réaliser une bien meilleure deuxième partie de saison.

« On a bien discuté avec Julien. On est d’accord sur les profils », a déclaré Florian Maurice récemment. Selon les informations de RMC Sport, un défenseur central au moins est attendu pour renforcer ce secteur de jeu particulièrement défaillant sur les premiers mois de compétition. L’ancien joueur de l’OM et de Lyon, devra viser moins haut que les pistes tentées l’été dernier, devenues rapidement inaccessibles pour le club (Lenglet, Aguerd…).

Dans le secteur offensif, le nouvel entraîneur de Rennes Julien Stéphan a clairement identifié le manque d’un joueur de percussion, capable de dribbler et de prendre la profondeur. Un profil absent de l’effectif depuis le départ de Jérémy Doku, remplacé par un Ludovic Blas.

Rennes compte également recruter un buteur sachant qu’Amine Gouiri pourrait être absent jusqu’à six semaines si l’Algérie allait loin lors de la prochaine CAN.

Pour faire la place à ces arrivées, des départs en prêt comme ceux du Suisse Fabian Rieder ou du Marocain Ibrahim Salah, sont attendus.

On a besoin de trouver des solutions, on cherche

«On a des idées mais ce mercato d’hiver est très particulier, souvent très cher. On a besoin de trouver des solutions, on cherche… On a quelques pistes, on espère qu’elles sont bonnes. Dans l’ensemble, on a envie de bien travailler et de renforcer l’équipe. C’est ce qu’on va s’attacher à faire durant tout le mois de janvier. L’idée, c’est évidemment de renforcer derrière parce qu’on a le sentiment qu’il a une certaine fragilité. On a cette envie là mais comme je vous le dis, j’ai déjà essayé de récupérer un très bon défenseur cet été. On m’a beaucoup reproché de ne pas faire venir de défenseur mais j’en ai cherché. Ceux que j’avais identifiés n’ont pas voulu venir. Les autres, j’estimais qu’ils n’étaient pas forcément supérieurs aux joueurs qui étaient déjà au Stade Rennais» (…) «Peut-être qu’on ira chercher un attaquant buteur mais il faut faire attention parce qu’on a un effectif très important. C’est bien beau de faire rentrer mais après il faut gérer l’effectif à l’intérieur du club et ce n’est pas toujours simple», a ainsi déclaré Florian Maurice dans les colonnes de Ouest-France.