Mercato concurrent OM : Ce qui empêche Lyon de faire signer cette pépite !

Alors que l’affaire était annoncée comme quasiment bouclée, le défenseur turc Cenk Ozkaçar (19 ans), n’a toujours pas signé avec Lyon. Voici pourquoi !

Il était attendu il y a 2 semaines. Et pourtant le défenseur turc Cenk Ozkaçar (19 ans, Izmir) n’est toujours pas lyonnais. Alors même que toute la presse turque annonce que l’affaire est entendue, et que Lyon est tombé d’accord sur un transfert à 2 millions d’€ avec Izmir, la venue du joueur se fait attendre.

La pandémie de Covid 19 ralentiT ce transfert

Selon une information du quotidien Le Progrès, le défenseur turc est actuellement bloqué dans son pays à cause d’un problème de visa. Pandémie oblige, les conditions de sorties du territoire ont été durcies en Turquie, et Ozkaçar attend juste que la situation devienne plus favorable pour poser ses valises à Lyon. Du côté des dirigeants rhodaniens, on ne s’inquiète pas plus que ça de ce léger contretemps. Une fois la situation rétablie, Cenk Ozkaçar pourrait devenir de façon officielle la première recrue de ce mercato estival à Lyon.