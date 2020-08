Mercato concurrent OM : Un indésirable lyonnais convoité en Angleterre

Décevant depuis quelques temps, l’ailier lyonnais Bertrand Traoré ne sera pas retenu en cas de belle offre. Et ça tombe bien, il a des prétendants en Angleterre !

Bertrand Traoré a été l’un des grands perdants de l’arrivée de Rudi Garcia à Lyon. Son temps de jeu s’est réduit depuis l’arrivée de l’ancien coach de l’OM. Et le récent changement de système en 3-5-2 amenuise encore plus ses chances de jouer. Du coup, le Burkinabé a été placé sur la liste des transferts par l’OL, qui ne serait pas contre se séparer de son imposant salaire. Et leur souhait pourrait se réaliser bientôt…

Traoré a des prétendants en Angleterre

Formé à Chelsea, Traoré n’a pas été oublié outre-manche. Selon Sky Sports, Newcastle, Everton, Crystal Palace et Leicester sont intéressés par les services du Burkinabé. Devenu persona non grata à Lyon, un retour en Angleterre pourrait l’aider à relancer sa carrière. Traoré restera sans doute au sein de l’effectif Lyonnais tant qu’ils seront engagés en Champions League. Mais tout devrait se débloquer après… Lyon attend au minimum 15 millions d’euros pour son joueur.