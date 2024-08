Mercato concurrent OM : dégraissage express pour Lens !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). En cette fin de mercato, Lens dégraisse énormément son effectif. Après le prochain départ de Danso, ce sont deux autres joueurs qui vont quitter le club nordique.

Après un très bon début de saison, les Lensois ont besoin de réduire leur masse salariale. Avec le probable départ de Kévin Danso à la Roma, deux autres lensois devraient quitter le club et rebondir en France, à Brest. Parce que pour les Bretons c’est tout l’inverse, le début de saison est très compliqué et Éric Roy a besoin de renforcer son effectif pour ne pas couler. Le premier joueur serait un latéral gauche, il s’agit de Massadio Haïdara, transfert bouclé il arrive libre à Brest, il est attendu vendredi pour passer sa visite médicale.

Concernant le deuxième joueur, c’est le milieu défensif, c’est Salis Abdul Samed qui est visé. Mais la piste est moins certaine, les Brestois hésitent avec Etienne Capoue, milieu stéphanois. Un prêt avec ou sans option d’achat est évoqué pour le lofteur lensois.

Avec deux victoires sur les deux premiers matchs de championnat, et une victoire en barrage allé face au Panathinaïkos, le RC Lens commence parfaitement leur saison. Mais le club nordique pourrait très bien voir leur effectif s’affaiblir avec le transfert de Kevin Danso. Sur le départ depuis des semaines déjà, le défenseur central était annoncé chez le vainqueur de l’Europa League, l’Atalanta Bergame. Pourtant c’est bien dans un autre club italien que le numéro 4 va rebondir, celui de l’AS Roma. Selon Fabrizio Romano, l’international autrichien quitte Lens sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 22 millions d’euros + 3 millions bonus. Un accord verbal pour un contrat à long terme a été trouvé avec le club de la capitale italienne, visite médicale à suivre.

🚨🟡🔴 Kevin Danso to AS Roma, here we go! Final green light arrived by RC Lens for the defender.

Loan with obligation to buy.

€22m fee plus €3m add-ons, package worth €25m with long term deal for the centre back.

Deal verbally agreed working on medical tests to follow. pic.twitter.com/Wk5pVSfAFY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2024