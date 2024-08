Mercato : L’OM lâche 25M€ pour un numéro 10?

Malgré la présence de Valentin Carboni, l’Olympique de Marseille fonce sur un autre numéro 10? Au Brésil, on évoque une offre de 25M€ !

Une offre de 25M€ aurait été faite à Fulham par l’Olympique de Marseille pour récupérer Andreas Pereira. D’après la journaliste Raisa Simplicio de GoalBR, le club anglais l’aurait refusé et aurait même été contre le paiement en plusieurs fois d’une somme avoisinant les 40 millions d’euros en provenance d’un autre club anglais.

Pourtant, l’OM a recruté Valentin Carboni a ce poste et Amine Harit est toujours au club. Le nom du Brésilien était cité comme une piste olympienne il y a quelques semaines. L’offre date certainement de cette période mais finalement la direction s’est dirigé vers l’Argentin.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le Qatar offre un pont d’or à Azzedine Ounahi !

O Fulham recusou uma oferta de 25 milhões de euros do Olympique de Marseille por Andreas Pereira. O clube francês acenou com a possibilidade de pagar à vista e nem assim os ingleses toparam. Um clube inglês estava disposto a pagar 40 milhões de euros parcelados em 5 anos, mas o… pic.twitter.com/3yj3lqt6CS — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 27, 2024

Je préfère jouer derrière l’attaquant — Carboni

Interrogé sur son système et son poste préféré, Valentin Carboni a été précis. « Les système que je préfère c’est le 4-2-3-1 ou le 4-3-3. Je peux joueur derrière l’attaquant ou sur le côté mais je préfère jouer derrière l’attaquant. Après je jouerai là où le coach m’utilisera. J’ai pris un coup à l’entraînement mais je pense que ce n’est rien de grave et que je serais disponible samedi. De ce que j’ai vu sur les premiers jours, je pense qu’il y a un bon groupe et tout se passe bien pour moi jusqu’à maintenant. »