Mercato concurrent OM: Domenech tacle Peter Bosz concernant le jeu offensif

Après le départ de Rudi Garcia, Lyon tient son nouveau coach. Peter Bosz, ancien entraîneur du Bayer Leverkusen, a signé un contrat de deux ans avec le club de Jean-Michel Aulas. Si l’arrivée de l’Allemand ne déplaît pas à Raymond Domenech, il n’a pas hésité à lui adresser un joli tacle…

Grand défenseur des entraîneurs français et supporter de Lyon, l’ancien sélectionneur des Bleus a donné son avis sur l’arrivée de Peter Bosz. S’il n’est pas mécontent de sa signature, il a trouvé son discours hypocrite concernant le jeu offensif qu’il souhaite mettre en place. Rappelons que depuis les propos de Pablo Longoria sur la formation française, Raymond Domenech enchaîne les déclarations d’amour envers les coachs tricolores.

On est tous obligés de tenir un discours hypocrite — Domenech

« Je dirais que ce n’est n’est pas le plus mauvais. D’abord parce qu’il parle français. Il a vécu trois ans en France, il est d’une culture à l’Ajax. L’objectif c’est aussi de faire jouer les jeunes. Ce n’est pas parce que je suis président de l’UNECATEF qu’on est opposé aux étrangers. Quand ils correspondent à quelque chose et qu’ils ont un profil qui semble être adapté à ce que recherche l’OL, laissons-lui la possibilité de mettre en place ce qu’il peut faire. Laissons-lui le temps, parce que les entraîneurs qui arrivent et qui sont sur la sellette au bout de deux matches, on sait ce qui arrive. Le premier entraîneur que je vois et qui dit : « moi je ne veux pas un football offensif, je veux juste gagner des matches, on va défendre. On est tous obligés de tenir le même langage hypocrite en disant qu’on va faire un football offensif. Oui, si on a des joueurs pour faire un football offensif » Raymond Domenech— Source: BFM Lyon