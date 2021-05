Vente OM : « McCourt a dit aux supporters qu’il reviendrait bientôt à Marseille pour dire que le club n’est pas à vendre ! »

Extrait de notre dernier Débat Foot Marseille diffusée en direct sur YouTube et Twitch ce lundi. Benjamin Courmes nous raconte les échos qu’il a eu sur la réunion entre les supporters de l’OM et Frank McCourt.

En cette fin de semaine, nous apprenions que Frank McCourt avait rencontré les groupes de supporters via un appel en visioconférence. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois martelé que le club n’était pas à vendre.

MCCOURT PERSISTE ET SIGNE

Il a également évoqué longuement le dossier Jacques-Henri Eyraud, ancien président du club qui a cédé sa place à Pablo Longoria. L’Américain a été rassurant, affirmant qu’il n’avait plus aucun lien avec le sportif à l’OM. McCourt a également fait une promesse aux supporters concernant la vente.

« Les supporters lui ont demandé une nouvelle fois s’il voulait vendre le club ou pas. Ils lui ont dit : vous ne savez pas les proportions que ça prend, les gens ne nous parlent que de ça ! Il n’y a qu’un seul sujet de conversation à l’Olympique de Marseille, c’est la vente. Encore une fois, ils ont demandé si c’était à vendre et il a dit : non, pas du tout ! Et il a dit, je vous le dis ce sont des conneries, le club n’est pas à vendre, je l’ai déjà dit et je reviendrais bientôt à Marseille pour le dire. » Benjamin Courmes – Source : Football Club de Marseille (10/05/21)

