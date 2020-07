Mercato Concurrent OM : Duel Rennes vs Monaco pour une révélation de L1

Le mercato 100% français fermera ses portes le 10 juillet prochain. Les clubs français s’activent alors avant la fermeture de celui-ci. C’est le cas de Rennes et Monaco qui lorgnent un défenseur du Stade de Reims…

Le Stade Rennais et l’AS Monaco suivent de très près Axel Disasi (22 ans), défenseur central du Stade de Reims. Les deux clubs auraient même déjà approché le joueur directement…

Les convoitises sont nombreuses, mais rien de concret

Axel Disasi a fait forte impression cette saison avec le Stade de Reims. Le défenseur central a réalisé une bonne saison en Ligue 1 avec 27 matchs joués pour un but inscrit. Le joueur de 22 ans à qui il reste un an de contrat possède un bon de sortie dès cet été. Et il faut dire que Disasi ne manque pas de prétendants. Rennes et Monaco sont les deux clubs français sur le coup. L’ASM aurait proposé au joueur un contrat de cinq ans. Le club de la principauté aimerait boucler l’opération avant la fin du Mercato franco-français le 10 juillet. Aucune offre à son club le Stade de Reims. Le joueur posséderait également quelques pistes en Angleterre et en Allemagne où les clubs gardent contacts sur la situation du joueur…