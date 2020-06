Mercato concurrent OM : Des départs à Monaco, un joueur lillois pisté en Italie et Rennes cible un lyonnais

Mercato concurrent OM : Six départs officialisés à Monaco !

L’AS Monaco fait son grand ménage ! En fin de contrat, plusieurs joueurs vont quitter le club… C’est le cas notamment de deux joueurs qui ont beaucoup joué cette saison : Tiémoué Bakayoko et Islam Slimani.

Alors qu’à l’Olympique de Marseille, Yohann Pelé a prolongé son contrat, l’AS Monaco a tenu à clarifier la situation des joueurs en fin de bail via un communiqué. Dans ce texte publié sur le site officiel du club, il est officialisé le départ de six joueurs en fin de contra.

Silva, Bakayoko, Slimani renvoyés en Premier League…

Tout d’abord, les Monégasques ont remercié Diego Benaglio, gardien international suisse qui a rendu quelques services en tant que troisième gardien. Le joueur formé au club, Moussa Sylla ne signera pas non plus de prolongation.

Seydou Sy, qui n’aura pas vraiment réussi à s’imposer à l’ASM est également libre de tout contrat. En prêts cette saison à Monaco, trois joueurs ne seront pas conservés. Le club les remercie dans ce communiqué.

« L’AS Monaco tient à saluer trois joueurs ayant participé à la saison précédente sous forme de prêt, parmi lesquels Tiemoué Bakayoko. Prêté par Chelsea, l’ancien milieu de terrain monégasque (2014-2017) a disputé 23 matches l’an dernier. Déjà présent lors de la seconde partie de saison précédente, le milieu de terrain international portugais Adrien Silva a disputé au total 40 matchs avec Monaco. Enfin, l’attaquant international algérien de Leicester Islam Slimani, a disputé 19 matchs, pour un total de 9 buts et 7 passes décisives »

Source : AS Monaco

Monaco a officialisé le départ de six joueurs en fin de contrat ce mercredi, dont ceux d’Islam Slimani et Tiémoué Bakayoko https://t.co/HxDVlADHFm pic.twitter.com/TRjX3NVfyW — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 24, 2020

Mercato concurrent OM : L’Atalanta a flairé un bon coup du côté du LOSC ?

L’OM en quête de liquidités n’a toujours pas vendu de joueurs. FCMarseille vous propose les infos transferts des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Zeki Celik serait dans le viseur de l’Atalanta Bergame…

Zeki Celik (23 ans) latéral droit international turc du LOSC ferait partie des joueurs mis sur le marché des transferts par la direction lilloise. Indispensable pour Şenol Güneş en équipe nationale, le joueur intéresserait l’Atalanta Bergame actuel 4e de Série A.

L’Atalanta Bergame veut rapidement boucler le transfert de Celik

Selon le 10sport, l’Atalanta Bergame serait très intéressé par le profil de Zeki Celik. Le joueur évoluant au poste de latéral droit du LOSC et de l’équipe nationale turque sort de sa deuxième saison avec le club nordiste. Auteur de 3 passes décisives en 23 matchs de championnat, le joueur est estimé à une valeur de 16 millions d’euros par Transfermarkt.

Le LOSC pourrait accepter une somme autour de 12 millions d’euros pour son défenseur. L’Atalanta serait alors prêt à dégainer le chéquier en espérant rapidement conclure la transaction. Alors que le club italien a participé à sa première Ligue des Champions cette année (qualifié en 1/4 de finale) l’équipe qui monte en Italie est toujours en course pour se qualifier pour la prochaine édition…

EXCLU @le10sport : L’Atalanta Bergame piste Zeki Celik (LOSC). Le club italien est en capacité de payer le prix demandé par Lille #Mercato #LOSC https://t.co/rLQ9KrHqQ9 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 24, 2020

Mercato concurrent OM : Maurice (Rennes) pourrait déjà piocher dans l’effectif lyonnais ?

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif. Le mercato du club olympien est au point mort, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. L’intérêt du Stade Rennais pour l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Martin Terrier est désormais réel.

Le transfert de Martin Terrier se trouverait sur la bonne voie. Florian Maurice, l’ex-directeur sportif de l’Olympique Lyonnais pourrait préparait son premier gros coup en recrutant l’attaquant français…

Martin Terrier pour 15 millions d’euros ?

Selon RMC, le Stade Rennais discute avec Martin Terrier et serait même proche d’un accord avec le joueur de Lyon. Il reste cependant au club breton la négociation avec l’OL et Jean-Michel Aulas. Florian Maurice, l’homme qui l’avait fait venir de Lille vers l’OL pourrait donc réitérer l’opération de Lyon vers le Stade Rennais.

De plus, L’attaque lyonnaise serait bien bouchée pour Martin Terrier qui verrait alors d’un bon œil un déménagement vers Rennes. Selon L’Equipe, les négociations deviennent plus claires, l’OL demanderait 15 millions d’euros plus 4 millions de bonus. Cependant, un accord pourrait être trouvé au-dessus de 10 millions d’euros plus bonus pour un joueur qui souhaite partir…

Le chiffre : 46

C’est le nombre de minutes disputées en moyenne par Martin Terrier lors de la saison 2019/2020 avec Lyon. (1312 minutes en 28 matches).