Mercato Concurrent OM : Encore un départ à l’ASSE !

L’OM vient de laisser filer deux joueurs de son centre de formation. Saint-Etienne se prépare également à perdre plusieurs de ses joueurs… FCMarseille vous propose le mercato des concurrent pour les places européennes en Ligue 1…

L’ASSE vient d’officialiser le départ d’un de ses joueurs. Les Verts ont terminé à la 17e place du championnat cette saison. Et afin de combler leur déficit la formation de Claude Puel devra dégraisser son effectif…

Un départ à 3,5 millions d’euros

Après l’officialisation du départ de Franck Honorat vert Brest pour 5 millions d’euros. l’ASSE vient de perdre un nouveau joueur : Vagner Dias. C’est désormais officiel, l’attaquant cap-verdien de 24 s’est engagé quatre ans avec le FC Metz. L’ASSE s’est mis d’accord avec Metz pour une indemnité de transfert d’environ 3 millions d’euros plus d’éventuels bonus. Convoité également par Brest et Nîmes, l’attaquant a inscrit 8 buts et délivrés 3 passes décisives la saison passée avec Nancy avant de se blesser gravement au pied gauche fin novembre…