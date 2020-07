Mercato OM : La fin du feuilleton Lihadji imminente !

La fin du feuilleton Isaac Lihadji est proche. Désormais libre de s’engager dans le club de son choix, l’ailier marseillais va s’engager avec le LOSC dans les prochaines heures

Comme annoncé depuis des mois, le jeune attaquant issu du centre de formation de l’OM, Isaac Lihadji (18 ans) va s’engager avec le LOSC. Selon les informations du journal L’Equipe ce jeudi, il devrait passer sa visite médicale à Lille dans la journée avant de signer un contrat contrat de quatre ans avec le club nordiste.

La Declaration :

Dans l’émission Débat Foot Marseille, notre journaliste Nicolas Filhol avait donné son sentiment sur le nouveau cadre que les dirigeants de l’OM ont décidé de fixer sur les premiers contrats professionnels des jeunes joueurs issus du centre de formation. La grille de salaire a ainsi été revue fortement à la baisse (4000 à 8000€ / mois).

« Ce cadre tu peux le dépasser à partir du moment où tu as un joueur du niveau de Kamara. Kamara ce n’est pas Lihadji, avec Kamara tu avais des certitudes, tout le monde voyait qu’il était prêt pour le haut niveau. Lihadji il est bon en U17, il a des qualités indéniables, après, est-ce qu’il va franchir le cap du haut niveau, ça on ne le sait pas. Avec un joueur qui émerge et sur lequel ils ont plus de certitudes, je pense qu’ils sortiront de ce cadre là. L’OM est en train de définir un cadre pour faire signer des jeunes plus tôt comme ils auraient du le faire avec Lihadji avec qui les négociations ont trainé car elles ont débuté trop tard. C’est le timing qui était mauvais. Ils ont débuté les négociations avec lui quand ils ont commencé à le mettre sous le feu des projecteurs avec le groupe pro . » Nicolas Filhol – source : Football Club de Marseille (22/06/2020) »