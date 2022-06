Mercato Concurrent OM : Encore un prétendant pour Umtiti

Après Marseille et Lyon c’est donc Rennes qui serait entré en contact avec le défenseur barcelonais, Samuel Umtiti.

Indésirable au FC Barcelone qui souhaite le relancer après plusieurs blessures, Samuel Umtiti ne manque pas de prétendant pour l’accueillir. Notamment en Ligue 1, où il pourrait faire du bien à de nombreuses écuries s’il retrouvait son niveau. Comme Marseille et Lyon c’est maintenant Rennes qui s’attaque à l’international français selon les informations de l’Equipe. A l’instar de Marseille qui a perdu Saliba (et peut-être Caleta-Car), Rennes vient de vendre Nayef Aguerd à West Ham et souhaite le remplacer. Rennes à l’avantage d’avoir Bruno Génésio et Florent Maurice que le vainqueur de la Coupe du Monde connaît bien.

Samuel Umtiti qui devrait donc quitter le FC Barcelone cet été sous forme de prêt. Le club blaugrana espère ainsi voir sa valeur marchande augmenter afin de le vendre l’été prochain, lui qui est encore lié au club jusqu’en 2026. Le joueur aurait aussi plusieurs pistes en Espagne et en Italie et ne privilégierait pas un retour en France pour le moment.