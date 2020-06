Mercato – Ce buteur est cash : « signer à l’OM, sportivement ce serait une erreur! »

Auteur d'une belle saison en Ligue 2 avec Clermont, Adrian Grbic est un attaquant convoité. Son nom a été associé à l'OM, mais l'autrichien estime que ce ne serait pas le meilleur choix sportif...

Auteur d’une belle saison en Ligue 2 avec Clermont, Adrian Grbic est un attaquant convoité. Son nom a été associé à l’OM, mais l’autrichien estime que ce ne serait pas le meilleur choix sportif…

L’attaquant autrichien qui aura 24 ans en août prochain a marqué 17 buts de Ligue 2 la saison dernière. Grbic serait visé par des clubs écossais, allemands mais aussi par Lorient promu en Ligue 1. Interrogé par le média Sports-Auvergne, il évoque son avenir et explique que même si l’OM est un club qui le fait rêver cela ne serait pas le bon choix… L’OM semble de toute façon s’orienter vers Mbaye Niang.

l’OM fait partie des clubs qui font rêver, mais… — Grbic

« Le plus important sera d’abord d’aller dans un club – de L1 en France ou à l’étranger – où je pourrai jouer pour pouvoir franchir une nouvelle étape. (…) Forcément, cela fait plaisir car l’OM fait partie des clubs qui font rêver. Pas sûr cependant que ce soit tout de suite une bonne destination pour moi. Ce serait intéressant sur le plan financier et d’un point de vue médiatique, mais sportivement ce serait une erreur. Le bon choix sera d’aller dans un club où je pourrai jouer le plus possible pour progresser encore. Car j’ai l’ambition de disputer l’Euro 2020 reporté à l’année prochaine. » Adrian Grbic – source : Sports-Auvergne