Mercato concurrent OM: Un joueur de l’Inter recale Lyon ?

Pisté par Lyon, Diego Godin est sorti du silence concernant son avenir. Le défenseur de l’Inter semble ne pas vouloir quitter l’Italie…

Selon RMC, Lyon est intéressé par la venue de Diego Godin. Mais l’ancien joueur de l’Atletico ne semble pas sur la même longueur d’onde. En effet, il s’est exprimé sur son futur, et ne semble pas intéressé par le projet lyonnais…

L’intention d’aller au bout de mon contrat– Godin

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Boulaye Dia, entre « joueur d’avenir » et « attaquant surcoté » ?

« Depuis que je suis à l’Inter, je me suis toujours senti bien dans le club et avec les supporters. Je n’ai jamais pensé à quitter l’Inter. Je me sens totalement partie prenante du projet et l’équipe est spectaculaire. Mon intention est d’aller au bout de mon contrat et de profiter de cette merveilleuse aventure en Italie et avec le maillot des Nerazzuri » Diego Godin— Source: Le10sport