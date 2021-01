Mercato concurrent OM : Juninho (Lyon) piste un buteur en Belgique !

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Rennes, Lyon, PSG, Monaco…). Alors que Lyon ne devrait pas tarder d’officialiser la venue d’Islam Slimani (32 ans), Juninho aurait travaillé en amont sur un autre buteur du côté de la Belgique…

6 mois après son départ et sa demi-saison fracassante avec l’AS Monaco, Islam Slimani devrait faire son retour en Ligue 1 du côté de Lyon. Malgré la signature de l’attaquant algérien, le directeur sportif lyonnais Juninho aurait ciblé un attaquant nigérian de Genk.

Genk demande 30 millions pour son attaquant

En effet, selon Foot Mercato, Lyon se serait renseigné sur le buteur et international nigérian Paul Onuachu (26 ans). L’international nigérian dispose d’un physique impressionnant (2m02 pour 91 kg) et ne laisse pas indifférent les observateurs de la Jupiler Pro League en Belgique.

A LIRE : Pour Djellit, Aulas donne encore une leçon de mercato à l’OM

Avec 19 réalisations en 19 matches, l’ancien joueur de Midtjylland est le second meilleur buteur d’Europe à égalité avec Cristiano Ronaldo et Erling Haaland, à 4 réalisations de Robert Lewandowski. Arrivé la saison dernière du côté de Genk pour remplacer Mbwana Aly Samatta, le Nigérian réussit une superbe saison et plusieurs clubs étrangers commencent à se manifester. Cependant, le club belge réclamerait pour le moment 30 millions d’euros pour libérer son attaquant…