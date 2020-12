Mercato concurrents OM : Juninho confirme un départ de Lyon !

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM. Du côté de Lyon, le directeur sportif Juninho a fait le point sur le mercato d’hiver à venir…

Interrogé par le média officiel du club, Juninho a évoqué le mercato hivernal. Le directeur sportif a expliqué que les cadres comme Aouar ou Depay ne seront pas transférés cet hiver. Par contre, le brésilien Jean Lucas va être prêté afin de trouver du temps de jeu.

« Normalement, personne ne va arriver cet hiver. Pour les joueurs cadres, on ne va pas bouger. J’espère surtout qu’on va garder ce niveau-là, c’est le plus important… Il y aura des changements, mais ce sont plutôt des joueurs qui vont partir comme Jean Lucas. C’était déjà prévu. Rudi a demandé qu’il parte pour jouer un peu plus. C’est un joueur auquel je crois beaucoup, que j’ai fait venir ici. Je sais qu’il va faire de bonnes choses pour nous. C’est un joueur qui a joué seulement sept matches en tant que titulaire donc c’est difficile de juger mais j’espère qu’il va grandir avec ce prêt, qu’on va trouver une solution. » Juninho – source : OLtv (23/12/2020)