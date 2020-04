Mercato concurrent OM : La nouvelle priorité de Jean-Michel Aulas !

Sur la chaîne du club lyonnais, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur sa nouvelle priorité : prolonger le contrat de Memphis Depay !

Malgré le confinement et l’arrêt du championnat, Jean-Michel Aulas n’arrête pas de travailler ! Outre le fait de tacler l’OM, le président lyonnais s’active sur l’avenir de son club.

On fera tout pour évoquer une prolongation — AULAS

En effet, dans une émission sur la chaîne du club lyonnais, Jean-Michel Aulas a livré sa nouvelle priorité ! Il souhaiterait conserver Memphis Depay qui arrivera au bout de son contrat en juin 2021.

