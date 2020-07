Mercato concurrent OM : La Premier League fait monter les enchères pour ce joueur du LOSC?

Annoncé au Napoli, le duo Osimhen – Gabriel est toujours au LOSC. Pour le défenseur brésilien, un club de Premier League aurait débuté les négociations en proposant une somme plus conséquente que Naples.

Le LOSC devrait empocher un vrai jackpot lors de ce mercato estival 2020. Le club lillois a révélé deux joueurs qui intéressent fortement les clubs européens : Victor Osimhen et Gabriel. Les deux joueurs devaient d’ailleurs quitter la Ligue 1 pour rejoindre le Napoli.

Pour le moment, aucune officialisation mais pour le défenseur brésilien, les enchères commencent. Selon Sky Sports, un club anglais qui n’aurait pas fuité serait également intéressé par son profil et aurait proposé un chèque de 24 millions d’euros afin de le récupérer.

A LIRE AUSSI : Vente OM : La banque Wingate confirme être derrière le projet Ajroudi !

Une somme 4 millions d’euros au dessus de celle proposée par le Napoli il y a encore quelques semaines. Everton, qui suit également le joueur depuis un moment n’aurait pas laissé tomber le dossier et pourrait formuler une offre. Le joueur quant à lui serait enclin à rejoindre l’Italie où le projet du Napoli l’aurait séduit.

🗞Another Premier League team has bid for Lille’s Gabriel. Gabriel has been made aware of the bid but is still deciding where he wants to go.

(Source – Sky Sports) pic.twitter.com/UFOprazDUN

— The Toffee Blues (@EvertonNewsFeed) July 9, 2020