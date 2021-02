Mercato concurrent OM : La star lyonnaise pisté par 4 tops clubs européens !

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Lyon, PSG, Monaco, Rennes…). Le mercato de Lyon s’annonce déjà très compliqué. Si Juninho travaille déjà sur celui-ci afin d’anticiper plusieurs départs, il va falloir être plus actif dans d’autres dossiers…

Alors que Jean-Michel Aulas a confirmé vouloir prolonger son capitaine Memphis Depay en fin de contrat en juin prochain, le dossier de l’attaquant néerlandais pourrait lui filer entre les doigts très rapidement…

Depay a la cote EN EUROPE !

Libre de tout contrat à la fin de la saison, Memphis Depay ne devrait pas continuer l’aventure à Lyon. Arrivé il y a quatre ans en provenance de Manchester United, l’attaquant a su s’imposer comme un véritable cador du championnat français. Depuis qu’il a rejoint le club français, le joueur de 27 ans a inscrit 69 buts et délivré 50 passes décisives en 165 apparitions et a été nommé capitaine du club en 2019. Alors qu’il devait rejoindre le FC Barcelone et Ronald Koeman l’été dernier, son départ semble inévitable à la fin de la saison.

Selon The Mirror, l’international néerlandais ne manque pas de prétendants et serait suivi une nouvelle fois par le FC Barcelone mais aussi Liverpool, la Juventus et même son ancien club Manchester United. Si Manchester United possède une priorité pour le racheter, il n’est pas certain que Memphis veuille retourner du côté d’Old Trafford. Si Memphis Depay avait conclu un accord avec le FC Barcelone en octobre dernier, Liverpool compte bien concurrencer les Catalans étant à la recherche d’un nouvel attaquant. La Juventus reste à l’affût dans ce dossier pour ce joueur en fin de contrat…