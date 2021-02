Mercato concurrent OM : Aulas s’active sur deux épineux dossiers…

En marge d’une conférence de presse ce mercredi afin de présenter les résultats financiers du club, Jean-Michel Aulas a évoqué une possible prolongation de Rudi Garcia. Dans le même temps, le président de Lyon a laissé sous-entendre qu’il était possible de voir Depay continuer à l’OL…

Aulas compte essentiellement s’appuyer sur les résultats sportifs afin de prendre la décision finale quant à une prolongation ou non de Garcia. L’équipe est actuellement 3e au classement et est bien parti afin d’accrocher une place en Ligue des Champions. Dans un entretien au Progrès, Jean-Michel Aulas a confirmé vouloir prolonger son capitaine Memphis Depay en fin de contrat en juin prochain…

pour depay on y croit jusqu’au bout – jean-michel aulas

« Le staff reste en place jusqu’au 30 juin et jusqu’à la fin de cette saison, mais il est possible qu’il soit renouvelé. J’ai toujours dit que l’on discuterait à la fin de l’année en cours pour savoir quelles seraient les possibilités pour le futur. Une qualification en Ligue des champions ou un titre apporteraient un certain nombre de réflexions à notre ligne de conduite. » Jean-Michel Aulas – Source : Conférence de presse (17/02/2021)

« C’est la fin d’une aventure pour cette année, c’est un joueur de grand talent, de classe mondiale. J’ai toujours souhaité qu’il reste mais nos propositions n’ont pas été retenues. On lui a laissé à chaque fois exprimer ses ambitions, ses valeurs. On l’a aidé pour aller à Barcelone, mais ce n’était pas possible sur le plan économique. Jusqu’au bout, on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine. Pour l’instant, c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas ? » Jean-Michel Aulas – Source : Le Progrès (18/02/2021)