Mercato concurrent OM : L’AS Monaco s’offre un grand espoir !

Auteurs d’un début de saison très mitigés, les joueurs de l’AS Monaco pourront compter sur un renfort de taille au poste de gardien de but.

Avec des prestations très décevantes la saison dernière et le feuilleton Jardim – Henry, l’AS Monaco n’arrive toujours pas à remonter sur le podium. Actuellement 13e de Ligue 1, le club de la principauté s’est à nouveau séparé de Leonardo Jardim et a fait venir Robert Moreno.

Monaco s’offre Radoslaw Majecki

En difficulté au poste de gardien de but, l’AS Monaco s’est offert Benjamin Lecomte qui était également dans le viseur de l’Olympique de Marseille… L’ancien montpelliérain est titulaire indiscutable depuis le début de la saison mais le club n’a pas vraiment d’autres solutions à ce poste.

Avec Benaglio et Subasic qui ont respectivement 36 et 35 ans, les Monégasques avaient besoin d’un joueur plus jeune pour assurer l’avenir. Ce mercredi, le club a officialisé la venue de Radoslaw Majecki, un grand espoir des gardiens. Il restera au Legia Varsovie pour le reste de la saison contre un chèque de 7 millions d’euros.