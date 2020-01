OM : « C’est dégueulasse de critiquer quelqu’un comme lui! »

Moins performant, Hiroki Sakai est très critiqué depuis quelques semaines. Son ancien sélectionneur, Vahid Halilhodzic a tenu à le défendre.

Interrogé par la Provence, le nouveau sélectionneur du Maroc ne comprend pas les critiques concernant Sakai. Si l’international japonais est clairement dans une mauvaise passe, Vahid Halilhodzic trouve que le latéral olympien mérite plus de respect sur ce qu’il a donné au club…

Sakai n’est pas une machine, il peut connaître une baisse de régime – Halilhodzic

« C’est un garçon exemplaire. Hiroki Sakai est même trop gentil. Il est extraordinaire dans son travail quotidien, sa discipline. Il a tout de même besoin d’être plus méchant. Il doit, aussi, être plus précis et plus surprenant dans la dernière passe. J’aimerais bien qu’il rentre à l’intérieur lors de ses montées et qu’il pense à frapper. Il ne peut pas toujours être au top. Il n’a pas coûté beaucoup d’argent (il est arrivé libre, ndlr), et a beaucoup donné au club. Mais ce n’est pas une machine, il peut connaître une baisse de régime. C’est dégueulasse de critiquer quelqu’un comme lui, qui est aussi gentil. » Vahid Halilhodzic – source : La Provence