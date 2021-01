Mercato concurrent OM : L’AS Monaco s’offre un international sénégalais ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lille, Rennes, Lyon, PSG, Monaco…). L’AS Monaco est à la recherche d’un renfort sur le plan de l’attaque. Le club de la principauté aurait entamé des négociations pour un jeune talent en Belgique…

En effet selon RMC, l’ailier sénégalais du Club Bruges Krépin Diatta (21 ans) devrait signer dans les prochaines heures à l’AS Monaco. Selon Het Laatste Nieuws, Diatta aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers à l’issue du match contre Oostende où il a marqué le but de la victoire (2-1). Avec 10 buts et 2 passes décisives en 24 matchs depuis le début de saison en Jupiler League, Diatta est un renfort de poids à venir donc pour l’attaque de Monaco. Le montant de l’opération est estimé à plus de 15 millions d’euros.

Krépin Diatta a quitté son pays à l’âge de 15 ans pour rejoindre la Norvège et l’Académie de football d’Oslo. L’ailier sénégalais rejoint ensuite le club de Sarpsborg 08 avant de finalement signer en Belgique au Club Bruges en 2018. Le vice-champion d’Afrique en 2019 a déjà été sacré deux fois champion de Belgique en 2018 et 2020. Cette saison, il a participé à cinq matchs de Ligue des champions.