Mercato concurrent OM : L’ASSE en passe de réaliser une première vente ?

L’OM attend son nouveau directeur sportif alors que le mercato français vient de s’ouvrir, les autres clubs sont à pied d’oeuvre. FC Marseille vous propose le mercato des concurrents, l’ASSE pourrait vendre un de ses jeunes éléments…

Claude Puel veut modifier son effectif et pourrait pousser vers la sortie des joueurs comme Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri ou Loïs Diony pour laisser de la place à des éléments plus jeunes. Franck Honorat, auteur d’une bonne saison en prêt à Clermont, pourrait être un de ses choix. Cependant, suite à l’intérêt de plusieurs clubs, l’ailier droit pourrait être transféré…

Selon le journaliste Manu Lonjon, qui réalise des lives sur son compte Twitch, Brest a fait une offre tout comme Lorient. L’ASSE pourrait finalement laisser filer son joueur de 23 ans pur une somme évaluée à 5M€.

la tendance actuelle est clairement un départ de Franck Honorat — Lonjon

« Ça bouge beaucoup. Brest avait fait une première offre refusée. Lorient a fait une offre aussi refusée. Brest s’est repositionné hier (samedi). Et entre hier soir et ce matin, Lorient a fait une nouvelle offre pour Franck Honorat. Donc autant dire que la tendance actuelle est clairement un départ de Franck Honorat (…) Ce n’est pas leur priorité de le vendre, ce n’est même pas leur souhait. Mais quand tu as une offre qui permet de faire une plus-value… C’est normal que Sainté réfléchisse. Je n’ai pas l’information sur le prix mais selon moi, cela va tourner aux alentours de 5 ME ». Manu Lonjon – source : Twitch