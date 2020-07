Mercato concurrent OM : L’ASSE espère récupérer un gros chèque de 15M€ ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. L’AS Saint-Etienne pourrait voir l’un de ses meilleurs joueurs quitter le club. En effet, l’Atalanta Bergame et Everton font partie des clubs voulant s’attacher les services de l’attaquant Denis Bouanga.

Recruté l’été dernier par l’AS Saint-Etienne en provenance du Nîmes Olympique, Denir Bouanga (25 ans) pourrait déjà quitter les Verts. Alors que le Stade Rennais s’est positionné sur l’attaquant gabonais, d’autres clubs seraient également à l’affût…

je me sens bien ici – DENIS Bouanga

Selon les informations de But Football Club, Denis Bouanga a plusieurs prétendants. Le Stade Rennais serait en pôle position afin de s’attacher les services du joueur et aurait déjà fait une offre de 12M€. Cependant, le club breton ne serait pas seul sur le dossier et l’ASSE compte bien faire monter les enchères… Bouanga serait dans le viseur d’Everton et de deux clubs italiens : la Fiorentina et, surtout, l’Atalanta Bergame, le prochain adversaire du PSG en ¼ de finale de Ligue des champions…

L’attaquant s’est confié à But Football club.

On m’envoie à droite et à gauche, notamment à Rennes, mais je suis là — Bouanga

« Pour l’instant je suis Stéphanois. Je me sens Stéphanois. On m’envoie à droite et à gauche, notamment à Rennes, mais je suis là. J’ai un contrat. Et je me sens bien ici. Moi je ne m’occupe pas de tout ça. Ce sont mes conseillers. Je leur ai toujours dit que je me concentrais sur ma préparation, sur la finale. Mon envie, c’est d’être décisif ». Denis Bouanga – Source : But Football Club (21/07/2020)