Mercato Concurrent OM : L’ASSE fait une offre pour un international algérien ?

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté sur le plan financier. Sa marge de manœuvre est donc relativement mince sur ce mercato. FCMarseille vous propose le mercato des concurrent pour les places européennes en Ligue 1. À Saint-Étienne, le club aurait des vues sur un milieu de terrain international algérien…

Claude Puel souhaite dégraisser mais également apporter quelques retouches à son effectif. L’AS Saint-Étienne est toujours à la recherche d’un leader technique au milieu du terrain. Après avoir assuré la signature du jeune Adil Aouchiche formé au Paris Saint-Germain, l’ASSE se serait positionné sur Youcef Belaili…

Al Ahli demande 4 millions d’euros

Transféré à Al Ahli en Arabie Saoudite après le sacre de l’Algérie à la CAN 2019, Youcef Belaili (28 ans) est déjà annoncé sur le départ. Le joueur voudrait quitter le club saoudien qui ne s’opposerait pas à un départ. Sa situation fait d’ailleurs couler beaucoup d’encre puisque le joueur tarde à revenir au sein de son club… Et selon le média algérien Compétition, alors un temps annoncé à l’OM puis à Galatasaray, l’AS Saint-Étienne aurait effectué une offre pour Youcef Belaili. Al Ahli attendrait pas moins de 4 millions d’euros pour l’international algérien. L’ASSE aurait fait une proposition d’échange plus une somme d’argent…