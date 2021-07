Mercato concurrent OM : Le LOSC a trouvé le remplaçant de Maignan !

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). Les Lillois ont trouvé le remplaçant de Mike Maignan à Benfica, club que l’OM a affronté ce dimanche !

Le LOSC s’est séparé de Mike Maignan au début du mercato estival, avant le début de l’Euro 2020. L’international français a rejoint l’AC Milan où il devrait remplacer hiérarchiquement Gianluigi Donnarumma, parti pour le PSG.

Odisseas Vlachodimos pour remplacer Maignan?

En manque de gardien de but, les Lillois vont devoir recruter à ce poste ! Plusieurs joueurs ont été cités pour prendre ce poste et notamment Robin Olsen, gardien de l’AS Roma. Malheureusement, le Suédois fait partie des plans de José Mourinho pour la saison à venir, encore plus avec le départ de Pau Lopez vers l’OM.

Le LOSC se serait donc activé pour récupérer l’international grecque, Odisseas Vlachodimos. Le gardien de but âgé de 27 ans évolue actuellement à Benfica et a même affronté l’Olympique de Marseille ce dimanche. Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations ne devraient pas être simples avec le club portugais mais ça avance entre le joueur et le LOSC !