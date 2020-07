Mercato concurrent OM : Le LOSC a trouvé un accord avec le successeur de Rémy ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Alors que le départ de Loïc Remy, libre, du LOSC et que celui de Victor Osimhen se précise, un expérimenté buteur pourrait d’ores et déjà débarquer…

Avec le départ programmé de deux de ses attaquants, le LOSC va se renforcer. Victor Osimhen se dirige vers le Napoli tandis que Loïc Rémy malgré l’échec sa visite médical à Benevento ne devrait pas retourner au LOSC. La piste menant à Burak Yilmaz est bouillante et les deux parties seraient même déjà d’accord…

Un contrat de deux ans pour Burak Yilmaz

Selon BeIN Sports, le LOSC serait intéressé par le capitaine et attaquant de Besiktas, Burak Yilmaz (35 ans). Lille aurait même transmis une première offre au club turc aux alentours d’1 million d’euros. L’international turc a participé à 25 matchs de championnat et à inscrit 13 buts et délivrés 7 passes décisives. En Turquie, dans des médias comme A Spor, on annonce que le joueur et le LOSC se seraient mis d’accord pour un contrat de deux ans. Christophe Galtier a confirmé l’intérêt lillois en conférence de presse.

Un coup à la José Fonte ?

« Est-ce qu’il va venir ? Il y a encore du chemin à faire. S’il venait, il y aurait d’autres arrivées à ce poste-là. Après le départ de Loïc (Rémy), on cherchait un joueur d’expérience. Il a 35 ans, joue beaucoup. Il ressemble en termes professionnels et de personnalité à José Fonte. C’est un leader d’équipe et de vestiaire. Il semble être intéressé par le projet. Luis me l’a présenté. Il m’intéresse. » Christophe Galtier – Source : L’Equipe (23/07/2020)